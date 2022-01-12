Почему не получается вывести сайт в ТОП в Google: от очевидного к сложному

Продвижение сайта — это процесс без конечной точки. Даже попадание в ТОП не значит, что SEO-специалист может уходить в бессрочный отпуск

Продвижение сайта — это процесс без конечной точки. Даже попадание в ТОП не значит, что SEO-специалист может уходить в бессрочный отпуск: веб-ресурс без постоянной оптимизации быстро уступит место конкурентам. Но что, если при всех усилиях по продвижению вывести сайт в ТОП Google не получается? Разберем самые распространенные ошибки в оптимизации веб-ресурсов под поисковые алгоритмы.

Адаптивность

Это один из самых очевидных аспектов, который способен отнять львиную долю трафика и благосклонность поисковых систем. А ваш ресурс адаптирован под смартфоны и планшеты? Согласно отчету о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, 9 из 10 пользователей используют телефон для серфинга в сети. Другие данные того же исследования показывают, что с мобильных устройств было поглощено 55.7% сетевого трафика.

Веб-страницы, адаптированные под телефоны и планшеты, любят и пользователи, и поисковые алгоритмы. Самый простой способ проверить адаптивность прямо с ПК — уменьшить окно браузера до размеров вышеупомянутых гаджетов. Если текст и картинки отображаются корректно — все в порядке.

Альтернативный вариант — зайдите на страницу с телефона.

Переспам

Качественное продвижение сайта начинается с проработки семантического ядра — анализа ключевых слов, по которым пользователи будут находить ресурс в поисковике. И на этом этапе велик соблазн напичкать веб-ресурс ключами “от и до”. Пару лет назад такой подход был невероятно популярен, и даже работал. Однако поисковики не стоят на месте, и сейчас за обилие ключевых слов сайты попадают под фильтр, который снижает их позиции в выдаче.

Что делать? Проверяйте контент на переспам с помощью сервисов Адвего и text.ru, используйте ключи в прямом вхождении только там, где это стилистически оправдано, и не злоупотребляйте БОЛЬШИМИ БУКВАМИ и знаками!!!! восклицания. Если плотность ключей слишком высокая — разбавьте их дополнительным текстом. Пределом нормы сегодня считаются показатели вхождения до 3–3,5% (по Адвего).

Вода

Обратная сторона переспама — обилие воды в текстах. В погоне за килознаками копирайтеров частенько “заносит” и они льют воду. Google ценит полезность и экспертность, поэтому контент «ни о чем» влечет за собой проседание в выдаче.

Это интересно: в ноябре 2021 года Google выкатил обновление ядра. Подробнее об этом читайте тут.

Перед публикацией контента проверяйте его на “водность” в упомянутых выше сервисах. Не стесняйтесь сокращать тексты, вырезая из них лишнее и оставляя только полезную информацию.

Мета-теги

Казалось бы, тут все просто: заполненные мета-теги — хорошо для оптимизации, незаполненные — плохо. Однако качество их заполнения тоже влияет на позицию в ранжировании.

Содержание мета-тегов должно быть уникальным. Ключевые слова вписывайте органично, правильно склоняя. Не дублируйте в Title содержимое h1. Google-справка предоставит более подробную информацию по мета-тегам.

Структура текстов

Проверьте, разбито ли текстовое наполнение сайта на абзацы, присутствуют ли заголовки и подзаголовки. Проверьте также, чтобы каждый вид заголовка был отмечен соответствующим тегом (h1, h2, h3). Пользователям будет проще читать ваш контент, а поисковая система лучше распознает смыслы. Для кулинарных рецептов, описания видеороликов и товаров используйте микроразметку — дополнительные атрибуты и теги в HTML-коде страницы, конкретизирующие тип контента.

Дублированный контент

Распространенная проблема, когда у веб-ресурса есть страницы с похожим или повторяющимся содержанием. Алгоритм не в состоянии самостоятельно определить их приоритетность, поэтому помогите ему, прописав тег rel = ”canonical”.

Сложная иерархия сайта

Когда ресурс переполнен многоуровневыми подразделами — это сложно и для пользователя, и для Google. Но если поисковик все же докопается до нужного контента, то человек скорее покинет страницу.

Простая и понятная структура сайта улучшит поведенческие факторы, и позволит поисковому алгоритму быстрее проиндексировать содержимое.

Внешние ссылки

Не стоит гнаться за объемом внешней ссылочной массы. Для продвижения сайта важно не количество, а качество. Линк на одном веб-ресурсе с хорошей посещаемостью и репутацией стоит сотни ссылок на слабеньких полумертвых сайтах.

Технические ошибки

HTTP-ошибки с индексами 4хх и 5хх не только мешают пользователям получать пользу от ресурса, но и не дают алгоритмам нормально индексировать содержимое сайта. Проблемы в сканировании страниц создают также ошибки 303, 304, цепочки редиректов и тег nofollow.