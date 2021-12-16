В Украине повысили зарплаты медикам: кому и на сколько

С января месяца украинские медики будут получать не менее 20 тысяч грн в месяц.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выполнил свое обещание повысить зарплаты медикам



Об этом свидетельствуют материалы сегодняшнего заседания Кабмина.

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Сегодня, 12 января кабинет министров принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам.

В документе предлагается на 2022 год обеспечить фонды оплата труда медиков с расчетом, что зарплаты будут:

не менее 20 000 грн — для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;

грн — для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах; не менее 13 500 гривен — для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Как ранее сообщали Власти, зарплаты украинских медиков вырастут до 13,5 тысяч гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен – для врачей.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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