НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:25 12 Января 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Украине повысили зарплаты медикам: кому и на сколько

С января месяца украинские медики будут получать не менее 20 тысяч грн в месяц.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выполнил свое обещание повысить зарплаты медикам

Об этом свидетельствуют материалы сегодняшнего заседания Кабмина.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сегодня, 12 января кабинет министров принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам.

В документе предлагается на 2022 год обеспечить фонды оплата труда медиков с расчетом, что зарплаты будут:

  • не менее 20 000 грн — для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах;
  • не менее 13 500 гривен — для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Как ранее сообщали Власти, зарплаты украинских медиков вырастут до 13,5 тысяч гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен – для врачей.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ляшко, зарплаты, медики
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.12.2021 17:37
В Харькове бригада скорой вытащила с того света повесившегося парня
ТОР
05.10.2020 18:32
Больницы уже получили 670 млн грн на допвыплаты медикам за сентябрь
ТОР
07.09.2020 10:30
Медики начнут получать доплаты к зарплатам в конце сентября – Степанов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com