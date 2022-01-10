После “єПідтримки” у Зеленского хотят запустить “єСубсидiю”

В Украине может появиться аналог сервиса “єПідтримки” для выплат субсидии.

Шурма также анонсировал расширение программы “єПідтримки”



Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью «Интерфакс-Украина».

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Так, по его словам, правительство собирается активно развивать программу “єПідтримки”.

Следующим шагом развития проекта является добавление выплат, которые украинцы смогут потратить только на оплату коммунальных платежей.

Шурма отметил, что “єСубсидiя” позволит привязать выплаты к картам и верифицировать каждого получателя субсидии.

Шурма также анонсировал расширение программы “єПідтримки”.

«Сама «еПоддержка» будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов», – сообщил заместитель главы Офиса президента.

Как ранее сообщали Власти, в Украине начали выдавать пластиковые карты «єПідтримка».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: субсидия, коммунальные платежи, Шурма, ОП, єПідтримка