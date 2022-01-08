На Волыни в реке нашли тело 13-летнего ребенка

В Волынской области спасатели достали из реки тело маленького мальчика.

Подробности происшествия не сообщаются



Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины.

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Во Владимире-Волынском районе Волынской области произошла трагедия – в реке луга возле села Заречье было обнаружено тело ребенка.

На вид мальчику 12-14 лет, судя по всему ребенок утонул в холодной воде, провалившись под лед.

Спасатели обнаружили и подняли со дна реки тело ребенка 12 января.

Подробности происшествия не сообщаются.

В публикации ГСЧС отметили, что многих трагедий удалось избежать, если бы взрослые ответственно относились к безопасности своих детей.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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