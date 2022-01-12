Главная » Украина » Происшествия
17:17 12 Января 2022 64 Комментарии
В Одессе “заминировали” главную елку и пообещали взрыв нескольких бомб
В полицию Одессы поступило сообщение о заминировании главной елки города несколькими бомбами.
О минировании елки сообщили в новостном Telegram-канале
Заявление о готовящемся взрыве опубликовали в Telegram-канале Новини.LIVE Odesa.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Автор заявления назвался лидером организации DOXLEAD. Он отметил, что взрыв прогремит в 16:30.
На месте работали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Они ничего не нашли, а взрыв не прогремел.
Как сообщали Власти, в Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники ищут бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.
Тэги: Одесса, минирование
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПосле метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ
12.01.2022 16:23
ТОРВ Киеве закрыли нескольких станций метро: сообщили о минировании
12.01.2022 14:15
ТОРВ Одессе «заминировали» 185 детсадов
15.01.2021 16:30