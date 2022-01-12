В Одессе “заминировали” главную елку и пообещали взрыв нескольких бомб

В полицию Одессы поступило сообщение о заминировании главной елки города несколькими бомбами.

О минировании елки сообщили в новостном Telegram-канале



Заявление о готовящемся взрыве опубликовали в Telegram-канале Новини.LIVE Odesa.

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Автор заявления назвался лидером организации DOXLEAD. Он отметил, что взрыв прогремит в 16:30.

На месте работали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Они ничего не нашли, а взрыв не прогремел.

Как сообщали Власти, в Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники ищут бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.

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