Три в одном: сегодня украинцы отмечают Маланку, Щедрый вечер и Старый Новый год. Как встретить

13 января украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер — канун Старого Нового года, который в народе называют праздником Маланки.

Старый Новый год — больше народно-церковный праздник со старинными обычаями, бытовыми обрядами и богатым фольклором



Так уж исторически сложилось в Украине, что Новый год отмечают дважды: в ночь с 31 декабря на 1 января по новому обряду и с 13 на 14 января — по старому. А все дело в том, что украинский новогодне-рождественский цикл праздников составлен по двум системам летоисчисления — григорианскому календарю, по которому мы живем сегодня, и отстающему на 13 дней старому юлианскому календарю, которым до сих пор пользуется православная церковь. Несмотря на то, что Украина перешла на григорианский календарь еще в 1918 году, обычаи и традиции старого обряда никуда не исчезли.

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Современный Новый год для большинства украинцев - новогодняя елка, громкие фейерверки и, как минимум, салат оливье, Старый Новый год — больше народно-церковный праздник со старинными обычаями, бытовыми обрядами и богатым фольклором.

В канун Старого Нового года, то есть 13 января, в Украине традиционно отмечают Щедрый вечер, или как его еще называют в народе – праздник Маланки. Щедрым он называется благодаря главному блюду новогоднего стола – щедрой кути. Наши предки считали, что щедрый новогодний стол обеспечит им изобилие и благополучие на весь год.

Праздник Маланки – происходит от имени преподобной Мелании, чей день по церковному календарю приходится именно на 13 января. Однако, украинские этнографы утверждают, что праздник Маланки своими корнями уходит еще в дохристианские времена, о чем свидетельствует и древнеславянский фольклор.

Так, согласно древней легенде, у богини любви Лады и бога всеединой гармонии Ладо была дочь Миланка (она же Маланка, Меланка, Мелания). Однажды ее похитил злой змей и заключил в подземное царство. Из плена очаровательную Миланку освободил богатырь Василий-Безпальчик, за которого она и вышла замуж. Так и повелось у наших предков – в канун Нового года чествовать Маланку как символ Луны, а в сам Новый год праздновать день Василия – символ Солнца.

Что нужно делать

В канун Старого Нового года семьи собираются за праздничным ужином, загадывают желания и просят друг у друга прощения за все. Щедрый вечер в Украине не может считаться настоящим без щедрования. Это давний украинский новогодний обычай, когда молодежь обходят своих родственников, соседей и знакомых, чтобы щедривками прославить хозяев и пожелать им здоровья и достатка. По традиции, щедровать нужно начинать после захода Солнца, то есть тогда, когда, по поверьям, на свет вылезает всякая нечистая сила. Многие в Украине считают, что щедровать должны молодые незамужние девушки.

14 января продолжают праздновать Старый Новый год, но в этот день уже на рассвете, в праздник Василия, начинают посевать зерном. Этот народный обычай когда-то имел важное ритуально магическое значение, поскольку считалось, что посевание приносят благосостояние, счастье и большой урожай на весь год. Сеять желательно должны только молодые ребята. Согласно поверью, женщинам и девочкам нельзя засевать, так как в первый день года в дом должен первым войти мужчина.

Что нельзя делать

Считается, что в Старый Новый год нельзя плакать и грустить, брать и одалживать деньги, выносить мусор, считать мелочь, ругаться и злословить, встречать праздник в старой, темной и неопрятной одежде. Также не стоит домашними делами: убирать в доме, стирать, шить.

Приметы:

на Маланку нельзя давать деньги взаймы, иначе в течение всего года будут проблемы с собственными долгами;

на Маланку нельзя ссориться и ругаться, в семье должен царить мир и гармония;

если хорошо и щедро принимать щедрователей, то год в семье будет счастливым, а если запереть перед ними дверь — наоборот;

ребенок, рожденный на Маланку, способен предвидеть будущее;

если ночь с 13 на 14 января тихая и ясная, то счастливый год будет не только людям, но и скоту;

новогодняя ночь — волшебная, поэтому стоит загадать любое желание, и оно обязательно сбудется;

если на Маланку солнце взойдет высоко, в течение всего года будет обильный урожай на садовые культуры;

если на Маланку иней обильно покрывает все деревья, следует ожидать хорошего урожая меда и зерна.

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Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Маланка, щедрый вечер, старый новый год