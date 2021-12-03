Автомобиль Кличко нарушил ПДД в центре Киева: мэр показал квитанцию об уплате штрафа
Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения – прямо возле пешеходного перехода.
Соответствующее фото разместил Telegram-канал PavlovskyNews.По правилам, автомобиль можно ставить на расстоянии не менее 10 метров от “зебры”.
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Машина мэра столицы была припаркована возле агентства “Интерфакс-Украина”, где он участвовал в пресс-конференции.
Чуть позже Кличко в Telegram признал, что его водитель нарушил ПДД и уже оплатил штраф.
«Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через «Киев Цифровой». Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!», – написал мэр столицы.
К записи он приложил фото чека об уплате штрафа.
Как сообщали Власти, мэр Киева Виталий Кличко в новогоднем поздравлении допустил очередной ляп, назвав наступающий год 2220-м, а затем с 2222-м.