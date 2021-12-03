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16:14 13 Января 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Автомобиль Кличко нарушил ПДД в центре Киева: мэр показал квитанцию об уплате штрафа

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения – прямо возле пешеходного перехода.

Автомобиль мэра нарушил правила парковки

Соответствующее фото разместил Telegram-канал PavlovskyNews.По правилам, автомобиль можно ставить на расстоянии не менее 10 метров от “зебры”.

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Машина мэра столицы была припаркована возле агентства “Интерфакс-Украина”, где он участвовал в пресс-конференции.

Автомобиль припарковали прямо под пешеходный переход

Автомобиль припарковали прямо под пешеходный переход

Чуть позже Кличко в Telegram признал, что его водитель нарушил ПДД и уже оплатил штраф.

«Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через «Киев Цифровой». Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!», – написал мэр столицы.

К записи он приложил фото чека об уплате штрафа.

Водитель оперативно оплатил штраф

Водитель оперативно оплатил штраф

Как сообщали Власти, мэр Киева Виталий Кличко в новогоднем поздравлении допустил очередной ляп, назвав наступающий год 2220-м, а затем с 2222-м.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Виталий Кличко, пдд
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