Пытался влиять на политику: в парламент Великобритании проник китайский агент

Служба безопасности MI5 предупредила депутатов о том, что в парламент Великобритании проник китайский агент.

Лидер Лейбористской партии Барри Гардинер принимал пожертвования от Кристин Ли.



Об этом сообщает BBC News.

Подчеркивается, что речь идет не о шпионаже, а о «тайном получении влияния». Кристин Ли налаживала связи между депутатами парламента и Коммунистической партией Китая.

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Она делала пожертвования в фонды британских политиков, «обширно взаимодействовала с людьми из всего политического спектра Великобритании», включая ныне расформированную парламентскую группу под названием «Китайцы в Великобритании».

В частности, лидер Лейбористской партии Барри Гардинер был назван в числе тех, кто принимал пожертвования от китаянки. И он подтвердил, что ее сын на него работал, отмечает Sky News.

В MI5 заявляют, что деятельность Кристин Ли проводилась в «тайной координации» с Компартией Китая «при финансировании, предоставленном иностранными гражданами, находящимися в Китае и Гонконге».

Депутат парламента от консерваторов сэр Иэн Дункан Смит заявил, что информацию, предоставленную MI5, спикер разослал всем депутатам по электронной почте. По его словам, это вызывает «серьезную озабоченность». Он даже призвал депортировать китаянку из страны.

Ранее Власти писали, что в Израиле задержали иранского шпиона, который работал уборщиком у министра обороны.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Китай, Великобритания, парламент, шпион