Бойтесь и ждите худшего: хакеры взломали сайт Минобразования

Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозы для всех украинцев.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 января. Работоспособность сайта до сих пор не восстановлена.

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Вместо информации как на главной, так и на любых других страницах, размещено угрожающее сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего, — говорится в сообщении. — Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.

Кроме того, вверху страницы на черном фоне можно увидеть перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Как сообщали Власти, после публикации опросов, которые показали падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его партии “Слуга народа”, сайт социологической компании КМИС атаковали хакеры.

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