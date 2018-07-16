НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:11 14 Января 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Бойтесь и ждите худшего: хакеры взломали сайт Минобразования

Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозы для всех украинцев.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 января. Работоспособность сайта до сих пор не восстановлена.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Вместо информации как на главной, так и на любых других страницах, размещено угрожающее сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего, — говорится в сообщении. — Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.

Кроме того, вверху страницы на черном фоне можно увидеть перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Хакеры взломали сайт МОН

Хакеры взломали сайт МОН

Как сообщали Власти, после публикации опросов, которые показали падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его партии “Слуга народа”, сайт социологической компании КМИС атаковали хакеры.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Хакеры, кибератака
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.07.2018 09:47
Хакеры атаковали Путина 25 миллионов раз за время ЧМ-2018
ТОР
25.05.2018 07:04
Российская кибератака на Украину: как защититься
ТОР
02.03.2018 16:42
Зафиксирована самая мощная кибератака за всю историю интернета
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

08:12 Мир

Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

18:16 Мир

В Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск

10:40 Мир

Скандал в британской королевской семье: принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:39 Мир

Россия поставила ультиматум Украине

09:13 Украина

Россия пригрозила НАТО войной в случае расширения альянса

07:10 Мир

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

Смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто. Видео

11:41 Украина

Стало известно, что Украина получит в рамках “тайной” военной помощи от США

10:24 Украина

США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

09:47 Мир

Новости | NetGameSlots.com