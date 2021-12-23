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09:54 14 Января 2022 Просмотров 220   КомментариевКомментарии

Карантин не помогает: в Китае зафиксировали более 200 новых случаев COVID-19

Китай сообщил о 201 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом за 13 января по сравнению со 190 днем ранее.

В Китае уже зарегистрировано 104580 подтвержденных случаев заболевания.

Об этом сообщает The Guardian.

Новые местные случаи заражения были зарегистрированы в Хэнани, Тяньцзине, Шэньси, Гуандуне и Шанхае.

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По состоянию на 13 января в материковом Китае было зарегистрировано 104580 подтвержденных случаев заболевания, отмечает издание.

Как писали Власти, город Юйчжоу в провинции Хэнань ввел жесткий локдаун после того, как днем раньше были выявлены три бессимптомных случая COVID-19.

Власти пятимиллионного города Аньян также ввели локдаун после того, как в городе были выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Локдаун ввели и в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая. В городе также были выявлены два случая заражения штаммом «Омикрон».

В Китае власти активизировали политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, карантин, коронавирус, пандемия COVID-19
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