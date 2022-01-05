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Главная » Мир » Общество
10:28 14 Января 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Верховный суд США заблокировал решение Байдена об обязательной вакцинации работников крупных компаний

Судьи заявили, что администрация президента Байдена превысила свои полномочия, обязав крупные предприятия допускать сотрудников к работе лишь при условии вакцинации.

Компании, в которых работает 100 человек и более, обязаны были провести вакцинацию всех своих сотрудников.

Об этом сообщает BBC News.

В судебном решении говорится, что требование обязательной вакцинации всех компаний со штатом свыше 100 человек стал «серьезным посягательством на жизнь и здоровье огромного числа сотрудников». По предварительным оценкам, в случае одобрения это затронуло бы около 84 млн американских граждан.

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В то же время, требование об обязательной вакцинации всех сотрудников медицинских учреждений оставили в силе.

За это решение проголосовали все шесть из девяти судей, назначенные президентами-республиканцами.

Президент Байден выразил разочарование решением «заблокировать жизненно важные требования».

«Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе», – сказал президент США.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в США выросло до 64061015 человек.

Как писали Власти, в декабре прошлого года президент США Джо Байден представил новый план борьбы с распространением COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, верховный суд, вакцинация
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