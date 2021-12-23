Порошенко объяснил, чего не хватит Зеленскому для его ареста

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, заявил, что не окажется за решеткой, когда вернется в Украину 17 января.

Порошенко заявил, что Зеленским движет чувство мести



Свое мнение он высказал в интервью телеканалу «Настоящее время«. Политик уточнил, что возвращается в Украину не защищаться от президента Владимира Зеленского, а защищать страну.

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Корреспондент поинтересовалась, как он сможет это делать из-за решетки.

«Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли”, – ответил Порошенко.

По его словам, он является пятым президентом Украины, и не может не вернуться в свою страну, чтобы не предать миллионы голосов, которые были отданы за него в 2014-м и 2019 годах.

“Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее”, – пояснил лидер “Европейской солидарности”.

Он также отметил, что социологические опросы, показывают превосходство его политической силы над “Слугой народа” Зеленского.

“И на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента”, – сказал Порошенко.

Политик добавил, что такой подарок Зеленскому не сделает.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

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