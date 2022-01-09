Вторая страна в мире: Мексика отменила все COVID-ограничения на въезд
Мексика с 1 января 2022 года отменила все требования к въезду, введенные из-за пандемии COVID-19. В ноябре прошлого года это же сделал Сальвадор.
Об этом сообщает Travel Off Path.
Туристам теперь не нужно заполнять перед приездом анкету здоровья Vuela Seguro. Эта анкета, как говорят в Министерстве здравоохранения страны, не оказалась эффективной в борьбе с коронавирусом, зато создавала лишние сложности для пассажиров и авиакомпаний.
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В Мексике почти нет коронавирусных ограничений. Одно из основных – ношение маски в общественных местах.
Для доступа к достопримечательностям в Мексике не требуется ПЦР-тестов и QR-кодов, но может быть ограничено количество посетителей.
Как сообщила в среду, 12 января, пресс-служба Министерства здравоохранения, в Мексике за сутки выявлено 44,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом – в третий раз за неделю побит рекорд. Общее число зараженных достигло 4,2 млн человек.
Ранее Власти писали, что Таиланд ввел обязательный карантин для туристов.