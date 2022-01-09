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Главная » Мир » Общество
21:50 14 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Вторая страна в мире: Мексика отменила все COVID-ограничения на въезд

Мексика с 1 января 2022 года отменила все требования к въезду, введенные из-за пандемии COVID-19. В ноябре прошлого года это же сделал Сальвадор.

Правила посещения Мексики сейчас ничем не отличается от правил 2019 года.

Об этом сообщает Travel Off Path.

Туристам теперь не нужно заполнять перед приездом анкету здоровья Vuela Seguro. Эта анкета, как говорят в Министерстве здравоохранения страны, не оказалась эффективной в борьбе с коронавирусом, зато создавала лишние сложности для пассажиров и авиакомпаний.

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В Мексике почти нет коронавирусных ограничений. Одно из основных – ношение маски в общественных местах.

Для доступа к достопримечательностям в Мексике не требуется ПЦР-тестов и QR-кодов, но может быть ограничено количество посетителей.

Как сообщила в среду, 12 января, пресс-служба Министерства здравоохранения, в Мексике за сутки выявлено 44,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом – в третий раз за неделю побит рекорд. Общее число зараженных достигло 4,2 млн человек.

Ранее Власти писали, что Таиланд ввел обязательный карантин для туристов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Мексика, туристы, карантинные ограничения
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