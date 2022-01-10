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Главная » Мир » Политика
12:06 14 Января 2022 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

У НАТО есть план на случай вторжения России: Столтенберг пообещал не бросать Украину

В случае открытой военной агрессии РФ против НАТО не заступится за Украину как за члена альянс, но окажет поддержку, потому что есть план.

Столтенберг упомянул о плане НАТО на "непредвиденный случай"

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило DW. Он отметил, что Украине оказывают поддержку и помощь в самозащите разные союзники – США, Великобритания, Канада и другие. И это, по его словам,  является “четким сигналом России”.

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Столтенберг заявил, что союзники готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдут на компромисс по основам европейской безопасности.

Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое для защиты восточного фланга Альянса и для сдерживания агрессии против союзников.

Кроме того, генсек НАТО напомнил, что против России в случае нового вторжения в Украину Запад введет новые экономические санкции.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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