У НАТО есть план на случай вторжения России: Столтенберг пообещал не бросать Украину
В случае открытой военной агрессии РФ против НАТО не заступится за Украину как за члена альянс, но окажет поддержку, потому что есть план.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило DW. Он отметил, что Украине оказывают поддержку и помощь в самозащите разные союзники – США, Великобритания, Канада и другие. И это, по его словам, является “четким сигналом России”.
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Столтенберг заявил, что союзники готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдут на компромисс по основам европейской безопасности.
Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое для защиты восточного фланга Альянса и для сдерживания агрессии против союзников.
Кроме того, генсек НАТО напомнил, что против России в случае нового вторжения в Украину Запад введет новые экономические санкции.
Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.