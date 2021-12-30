Янукович подал еще один иск в суд Киева: что требует
Экс-президент Украины Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием признать отсутствие полномочий у Верховной Рады лишать его звания президента.
Об этом сообщила в Telegram представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгиря. По мнению беглого экс-президента его могли лишить должности только путем импичмента.
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По словам Совгири, ОАСК уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», – уточнила Совгиря.
Как сообщали Власти, Окружной административный суд Киева 30 декабря открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде относительно спора о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.