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12:38 14 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Янукович подал еще один иск в суд Киева: что требует

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием признать отсутствие полномочий у Верховной Рады лишать его звания президента.

Янукович борется за звание президента Украины

Об этом сообщила в  Telegram представительницы Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгиря. По мнению беглого экс-президента его могли лишить должности только путем импичмента.

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По словам Совгири, ОАСК уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», – уточнила Совгиря.

Как сообщали Власти, Окружной административный суд Киева 30 декабря открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде относительно спора о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Виктор Янукович, ликвидировать ОАСК
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