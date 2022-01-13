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14:36 14 Января 2022 Просмотров 284   КомментариевКомментарии

В Украине проведут испытания нового лекарства от COVID-19

В Украине анонсировали проведение клинических испытаний инъекционного лекарства для лечения коронавируса.

Курс введения препарата будет составлять до 5 дней

Об этом свидетельствует приказ, размещенный на сайте министерства здравоохранения Украины.

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Испытание на эффективность в лечении коронавируса будет проходить порошок альтеплаза. Исследователи будут готовить с помощью альтеплазы и специального растворителя раствор для инъекций или капельниц, которые будут получать пациенты с коронавирусной инфекцией в дополнение к стандартной терапии.

Для справки: альтеплаза — это тромболитический препарат, используемый для лечения острого ишемического инсульта, острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, тромбоэмболии легочной артерии, связанной с низким кровяным давлением, и блокирования центрального венозного катетера.

По окончанию исследования будет сравниваться эффективность и безопасность такого лечения по сравнению со стандартной терапией. Курс введения препарата будет составлять до 5 дней.

Испытуемыми будут пациенты с коронавирусом у которых проявляется острый респираторный дистресс-синдром, то есть пациенты с широким поражением легких.

Как ранее сообщали Власти, Украина закупит у Pfizer лекарство от коронавируса.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: моз, лекарство, испытания, коронавирус
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