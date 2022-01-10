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Главная » Украина » Происшествия
14:50 14 Января 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В Днепропетровской области ВАЗ столкнулся с автобусом: водитель легковушки сгорел заживо

На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с участием автобуса и легковушки.

Место происшествия

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Авария произошла 14 января около 8:30 утра.

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В Днепропетровской области на участке дороги между пгт. Мелиоративное и селом Песчанка произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом «БАЗ». После столкновения транспортные средства загорелись.

Шансов выжить у водителя "ВАЗа" не было

В результате аварии погиб водитель «ВАЗа» – мужчина не смог выбраться из горящего авто и скончался на месте происшествия. Мужчину зажало конструкцией автомобиля, а значит выбраться из него до приезда спасателей ему бы не удалось.

Спасатели тушат уже почти полностью сгоревшие авто

Водитель автобуса и все его 10 пассажиров, которые в момент ДТП находились в салоне серьезно не пострадали и смогли выбраться из горящего автобуса самостоятельно.

Горящий автобус

В Telegram-канаде «Днепр Сейчас» уточнили, что среди пассажиров автобуса пострадало два человека, среди которых 16-летний подросток.

Их госпитализировали в больницу Новомосковска с ушибами лица и головы.

В полиции устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре BMW влетело в маршрутку: шесть пострадавших.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, дтп, пожар, Днепропетровская область
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