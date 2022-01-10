В Днепропетровской области ВАЗ столкнулся с автобусом: водитель легковушки сгорел заживо
На Днепропетровщине произошло жуткое ДТП с участием автобуса и легковушки.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Авария произошла 14 января около 8:30 утра.
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В Днепропетровской области на участке дороги между пгт. Мелиоративное и селом Песчанка произошло смертельное ДТП.
Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом «БАЗ». После столкновения транспортные средства загорелись.
В результате аварии погиб водитель «ВАЗа» – мужчина не смог выбраться из горящего авто и скончался на месте происшествия. Мужчину зажало конструкцией автомобиля, а значит выбраться из него до приезда спасателей ему бы не удалось.
Водитель автобуса и все его 10 пассажиров, которые в момент ДТП находились в салоне серьезно не пострадали и смогли выбраться из горящего автобуса самостоятельно.
В Telegram-канаде «Днепр Сейчас» уточнили, что среди пассажиров автобуса пострадало два человека, среди которых 16-летний подросток.
Их госпитализировали в больницу Новомосковска с ушибами лица и головы.
В полиции устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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