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Главная » Украина » Экономика
15:35 14 Января 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Цены на хлеб взлетят: Украина будет покупать муку за границей

В Украине ожидается значительный рост цен на хлеб и мучные изделия.

Цены на хлеб и аналогичные изделия из муки могут вырасти на 25%

Об этом сообщили представители предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» в эфире телепередачи «Сніданок з 1+1″.

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В «Укрхлебпроме» предупреждают о значительном подорожании хлеба и мучных изделий в Украине. Причиной этому послужит импорт Украиной муки из Турции.

Ожидается, что из-за этого уже в 2022 году цены на хлеб и аналогичные изделия из муки могут вырасти на 25%.

Кроме того, с нового года хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что несомненно повлияет на качество изготовляемой продукции.

Отмечается, что такая ситуация происходит из-за экспорта украинской пшеницы высокого качества за рубеж, а также энергетического кризиса, который привел к существенному подорожанию газа.

Как ранее сообщали Власти, в Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: цены, продукты, подорожание, хлеб
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