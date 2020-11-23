Цены на хлеб взлетят: Украина будет покупать муку за границей
В Украине ожидается значительный рост цен на хлеб и мучные изделия.
Об этом сообщили представители предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» в эфире телепередачи «Сніданок з 1+1″.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В «Укрхлебпроме» предупреждают о значительном подорожании хлеба и мучных изделий в Украине. Причиной этому послужит импорт Украиной муки из Турции.
Ожидается, что из-за этого уже в 2022 году цены на хлеб и аналогичные изделия из муки могут вырасти на 25%.
Кроме того, с нового года хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что несомненно повлияет на качество изготовляемой продукции.
Отмечается, что такая ситуация происходит из-за экспорта украинской пшеницы высокого качества за рубеж, а также энергетического кризиса, который привел к существенному подорожанию газа.
Как ранее сообщали Власти, в Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты.