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15:31 14 Января 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

“Велике будiвництво” по-крупному: Зеленский обсудил с Алиевым строительство международного транспортного коридора

Украина и Азербайджан будут работать над созданием транспортного коридора между между странами ГУАМ – Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Об этом, как сообщило “Интерфакс-Украина” сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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«Мы будем и в дальнейшем работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову», – сказал Зеленский.

По его словам, актуальной темой является развитие транзитного потенциала и создание соответствующей современной инфраструктуры.

«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в отрасли авиации», – отметил украинский президент.

Как сообщали Власти, в столице Украины 14 января ограничили движение в центральной части города из-за визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, Азербайджан, Владимир Зеленский, гуам, Ильхам Алиев
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