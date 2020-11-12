“Велике будiвництво” по-крупному: Зеленский обсудил с Алиевым строительство международного транспортного коридора
Украина и Азербайджан будут работать над созданием транспортного коридора между между странами ГУАМ – Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.
Об этом, как сообщило “Интерфакс-Украина” сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Мы будем и в дальнейшем работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову», – сказал Зеленский.
По его словам, актуальной темой является развитие транзитного потенциала и создание соответствующей современной инфраструктуры.
«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в отрасли авиации», – отметил украинский президент.
Как сообщали Власти, в столице Украины 14 января ограничили движение в центральной части города из-за визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева.