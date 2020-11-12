“Велике будiвництво” по-крупному: Зеленский обсудил с Алиевым строительство международного транспортного коридора

Украина и Азербайджан будут работать над созданием транспортного коридора между между странами ГУАМ – Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Об этом, как сообщило “Интерфакс-Украина” сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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«Мы будем и в дальнейшем работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову», – сказал Зеленский.

По его словам, актуальной темой является развитие транзитного потенциала и создание соответствующей современной инфраструктуры.

«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в отрасли авиации», – отметил украинский президент.

Как сообщали Власти, в столице Украины 14 января ограничили движение в центральной части города из-за визита в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Тэги: Украина, Азербайджан, Владимир Зеленский, гуам, Ильхам Алиев