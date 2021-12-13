Будто вчера заснул: во Львове на Рождество пришел в себя мальчик, пролежавший ровно год в коме

Во Львове 6-мальчик пришел в сознание после того как пробыл в коме ровно год.

В коме ребенок находился целый год, все это время за ним ухаживали родители и врачи



Об этом рассказал в эфире «Львовского радио» руководитель Центра нейрохирургии и неврологии Первого территориального медицинского объединения Львова Андрей Токарский.

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По словам нейрохирурга, год назад в Центр нейрохирургии и неврологии Львова поступил 5-летний ребенок с тяжелой черепно-мозговой травмой. В канун рождества мальчик катался на санках и въехав в дерево сильно травмировался.

В коме ребенок находился целый год, все это время за ним ухаживали родители и врачи. Пришел в себя уже 6-летний мальчик ровно в тот же день, когда попал в кому, только спустя год.

«И вы только представьте! В тот же день, на Рождество, год спустя, как он въехал в дерево, он пришел к ясному сознанию, как будто он вчера уснул, а ныне проснулся. Мы говорили, что это чудо. А родители сказали, что они и еще много людей так сильно молились за него, что Бог, наверное, услышал их», — рассказывает о чудесном выздоровлении нейрохирург.

Нейрохирург Андрей Токарский убежден, что вера и молитвы действительно могут помочь в выздоровлении близких людей.

«У меня на руках умирало много людей. Я работаю в своей сфере более 40 лет и видел немало чудес. В частности, перед тяжелыми операциями, меня спрашивают родственники: «Что нам делать в это время?». И я всех отправляю молиться. Так вот, когда я думаю, что операция будет страшно тяжелой, длинной и скучной, то она проходит быстро и хорошо, у тех пациентов, чьи родственники молятся», — подытожил врач.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Львов, ребенок, выздоровление