Суд по мере пресечения Порошенко состоится через два часа после его прилета в Украину
Судебное заседание по избранию меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко состоится 17 января в 11:00.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Речь идет о деле по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «Л/ДНР».
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Бюро опубликовало скан сообщения о рассмотрении производства в Печерском суде.
Следователь ГБР ходатайствует об аресте пятого президента.
Как ранее сообщали Власти:
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Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.
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Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.
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Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.
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В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, заявил, что не окажется за решеткой, когда вернется в Украину 17 января.