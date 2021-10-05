Накануне Australian Open австралийские пограничники задержали первую ракетку мира

Сербский теннисист Новак Джокович, который не привит от COVID-19, был задержан в субботу, 15 января, по решению суда.

Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии девять раз.



Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что Джокович проведет ночь в предварительном иммиграционном заключении, пока его дело рассматривается в Федеральном суде Австралии, отмечает агентство.

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Виза Джоковича была аннулирована во второй раз в пятницу, 14 января, министром иммиграции Австралии Алексом Хоуком, но правительство согласилось не депортировать Джоковича в выходные до завершения разбирательства.

По словам адвоката Джоковича, теннисист никого не заразит (потому что сам недавно перенес COVID-19), но «своим присутствием вызовет антипрививочные настроения».

Суд рассмотрит это дело в воскресенье. Джокович рассчитывает, что суд поддержит его апелляцию и он сможет принять участие в жеребьевке Australian Open, которая пройдет в понедельник, 17 января.

Организаторы Australian Open уже включили Джоковича в жеребьевку – сербского теннисиста посеяли под первым номером.

Ранее Власти писали, что Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию для участие в теннисном турнире.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: теннис, Австралия, Australian Open, Новак Джокович