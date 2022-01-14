В Борисполе шквальный ветер сорвал несколько крыш: повреждены три авто

В Борисполе сильный ветер снес крышу со здания коммунального предприятия «ЖРЕУ», ее обломки повредили три припаркованных рядом автомобиля.

В Борисполе шквальный ветер натворил беды



Об этом сообщил в Facebook городской голова Борисполя Владимир Борисенко.

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“Сильный ветер нанес ущерб в городе. Крышу сорвало со здания КП «ЖРЭУ» на улице Броварской. Там только что завершили расчистку дороги, чтобы свободно можно было проехать”, – написал мэр.

Кроме того, по его словам, также пострадали крыши школы №8 и КП ВУКГ.

По информации заммэра Борисполя Виталия Горкуна, никто в результате инцидентов не пострадал, зато повреждены три автомобиля.

«К счастью, никто не пострадал. Повреждены три автомобиля. Их только что высвободили и расчистили проезжую часть», – сообщил чиновник.

Он также уточнил, что шквальный ветер оставил без электричества многие улицы города.

“Специалисты ДТЭК работают в усиленном режиме. В настоящее время без напряжения 25 высоковольтных линий”, – сообщил Горкун.

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Тэги: Киев, ветер