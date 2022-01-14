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10:26 15 Января 2022 Просмотров 484   КомментариевКомментарии

В Борисполе шквальный ветер сорвал несколько крыш: повреждены три авто

В Борисполе сильный ветер снес крышу со здания коммунального предприятия «ЖРЕУ», ее обломки повредили три припаркованных рядом автомобиля.

В Борисполе шквальный ветер натворил беды

Об этом сообщил в Facebook городской голова Борисполя Владимир Борисенко.

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“Сильный ветер нанес ущерб в городе. Крышу сорвало со здания КП «ЖРЭУ» на улице Броварской. Там только что завершили расчистку дороги, чтобы свободно можно было проехать”, – написал мэр.

Ветер "сдул" крышу с КП ЖРЭУ

Ветер "сдул" крышу с КП ЖРЭУ

Кроме того, по его словам,  также пострадали крыши школы №8 и КП ВУКГ.

Пострадало три автомобиля после падения крыши

Пострадало три автомобиля после падения крыши

По информации заммэра Борисполя Виталия Горкуна, никто в результате инцидентов не пострадал, зато повреждены три автомобиля.

«К счастью, никто не пострадал. Повреждены три автомобиля. Их только что высвободили и расчистили проезжую часть», – сообщил чиновник.

Он также уточнил, что шквальный ветер оставил без электричества многие улицы города.

“Специалисты ДТЭК работают в усиленном режиме. В настоящее время без напряжения 25 высоковольтных линий”, – сообщил Горкун.

Как сообщали Власти, жительницу харьковской области убило упавшее дерево, поваленное сильным ветром.

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Тэги: Киев, ветер
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