В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

Больше всего из-за непогоды пострадали западные, центральные и северные регионы страны.

Восстановительные работы усложняет не утихающий ветер



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Почти во всех областях Украины наблюдается сильный ветер. Из-за непогоды обрываются провода, падают деревья, что уже привело к масштабному отключению электроэнергии в множестве населенных пунктов.

В субботу, 15 января было обесточено 1418 населенных пунктов в 16 областях Украины:во Львовской области – 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

В данный момент коммунальщики проводят восстановительные работы, однако их усложняет не утихающий ветер.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом целый город остался без воды и электричества.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: электричество, непогода