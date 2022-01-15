Джоковича депортируют из Австралии

Федеральный суд оставил в силе решение правительства об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

Джокович теперь не может защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии.



Об этом сообщает BBC News.

Правительство утверждало, что 34-летний Джокович «представляет угрозу для здоровья населения».

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Во время воскресного судебного заседания защита Джоковича заявляла, что названные правительством причины были «необоснованными и нелогичными».

В начале января Джокович прилетел в Мельбурн, но ему аннулировали визу из-за того, что он не прошел вакцинацию. Несколько дней сербский теннисист находился в отеле для мигрантов, но 10 января местный суд отменил аннулирование визы. Однако в пятницу, 14 января, министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес личное решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Теннисиста поселили в другой отель для мигрантов, где он ожидал окончательного решения воскресного суда.

В понедельник, 17 января, он должен был сыграть свой первый матч на турнире.

Ранее Власти писали, что Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию для участие в теннисном турнире Australian Open.

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Тэги: теннис, Australian Open, Новак Джокович