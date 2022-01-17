Обогнала другие регионы в разы: Львовщина стала лидером по заболеваемости COVID-19
За минувшие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 407 детей и 72 медицинских работника.
Лидером по заболеваемости стала Львовская область – 854 случаев, далее с большим отрывом идут Киев – 510, и Ивано-Франковская область – 492.
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В больницы с тяжелыми формами болезни попало 1213 украинцев, полностью ее победили 2520 пациентов.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 510;
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Винницкая область – 194;
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Волынская область – 101;
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Днепропетровская область – 127;
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Донецкая область – 52;
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Житомирская область – 252;
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Закарпатская область – 133;
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Запорожская область – 18;
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Ивано-Франковская область – 492;
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Киевская область – 132;
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Кировоградская область – 82;
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Луганская область – 4;
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Львовская область – 854;
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Николаевская область – 31;
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Одесская область – 224;
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Полтавская область – 49;
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Ривненская область – 86;
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Сумская область – 189;
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Тернопольская область – 314;
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Харьковская область – 647;
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Херсонская область – 36;
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Хмельницкая область – 68;
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Черкасская область – 88;
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Черновицкая область – 344;
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Черниговская область – 45.
Как сообщали Власти, Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм “Омикрон” опасен особенно для тех, кто не был вакцинирован против COVID-19.