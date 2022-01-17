Обогнала другие регионы в разы: Львовщина стала лидером по заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки по информации на утро 17 января в Украине официально подтвердили 5072 случая COVID-19, умерло от болезни 78 человек.

В Украине за сутки зафиксировали 5072 случая COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 407 детей и 72 медицинских работника.

Лидером по заболеваемости стала Львовская область – 854 случаев, далее с большим отрывом идут Киев – 510, и Ивано-Франковская область – 492.

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В больницы с тяжелыми формами болезни попало 1213 украинцев, полностью ее победили 2520 пациентов.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ривненская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

Как сообщали Власти, Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм “Омикрон” опасен особенно для тех, кто не был вакцинирован против COVID-19.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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