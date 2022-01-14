Ким Чен Ын провел четвертый запуск ракет: Япония бьет тревогу

В понедельник, 17 января, Северная Корея запустила в море две баллистические ракеты с очевидным намерением продемонстрировать свою военную мощь.

КНДР произвела очередной запуск ракет.



Об этом сообщает Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила две, вероятно, баллистические ракеты малой дальности из района в Сунане, где находится международный аэропорт Пхеньяна.

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Ракеты были запущены с интервалом в четыре минуты и пролетели около 380 км на максимальной высоте 42км.

По данным японских СМИ, запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба рыболовным и воздушным судам нанесено не было. Однако в правительстве Японии резко отреагировали на запуск ракет.

«Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества», – заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В канцелярии премьера Японии создали кризисный штаб.

Отметим, это уже четвертый с начала года запуск ракеты КНДР. Как писали Власти, в пятницу, 14 января, Северная Корея запустила как минимум две ракеты в восточном направлении.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: КНДР, баллистические ракеты