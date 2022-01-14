Ким Чен Ын провел четвертый запуск ракет: Япония бьет тревогу
В понедельник, 17 января, Северная Корея запустила в море две баллистические ракеты с очевидным намерением продемонстрировать свою военную мощь.
Об этом сообщает Associated Press.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР запустила две, вероятно, баллистические ракеты малой дальности из района в Сунане, где находится международный аэропорт Пхеньяна.
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Ракеты были запущены с интервалом в четыре минуты и пролетели около 380 км на максимальной высоте 42км.
По данным японских СМИ, запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба рыболовным и воздушным судам нанесено не было. Однако в правительстве Японии резко отреагировали на запуск ракет.
«Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества», – заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
В канцелярии премьера Японии создали кризисный штаб.
Отметим, это уже четвертый с начала года запуск ракеты КНДР. Как писали Власти, в пятницу, 14 января, Северная Корея запустила как минимум две ракеты в восточном направлении.