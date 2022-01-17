Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко
В аэропорте “Жуляны”, где в 09:10 должен приземлится борт с пятым президентом Украины Петром Порошенко, собралось несколько сот его сторонников, а также сотрудники полиции и Нацгвардии.
По информации “Украинской правды”, возле аэропорта собралось несколько сот человек. Они разделены на группы, многие держат в руках украинские флаги и флаги с партийной символикой.
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Кроме того, длинная колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.
Также сторонники Порошенко готовятся к митингу, устанавливая большой экран и монтируя звук.
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