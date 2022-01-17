Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

В аэропорте “Жуляны”, где в 09:10 должен приземлится борт с пятым президентом Украины Петром Порошенко, собралось несколько сот его сторонников, а также сотрудники полиции и Нацгвардии.

Перед



По информации “Украинской правды”, возле аэропорта собралось несколько сот человек. Они разделены на группы, многие держат в руках украинские флаги и флаги с партийной символикой.

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Кроме того, длинная колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.

Также сторонники Порошенко готовятся к митингу, устанавливая большой экран и монтируя звук.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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