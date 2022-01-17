НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:03 17 Января 2022 Просмотров 541   КомментариевКомментарии

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

В аэропорте “Жуляны”, где в 09:10 должен приземлится борт с пятым президентом Украины Петром Порошенко, собралось несколько сот его сторонников, а также сотрудники полиции и Нацгвардии.

Перед

По информации “Украинской правды”, возле аэропорта собралось несколько сот человек. Они разделены на группы, многие держат в руках украинские флаги и флаги с партийной символикой.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, длинная колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.

Также сторонники Порошенко готовятся к митингу, устанавливая большой экран и монтируя звук.

Возле аэропорта собрались сотни людей

Возле аэропорта собрались сотни людей

Колонна со сторонниками Порошенко выстроилась на подъезде к терминалу

Колонна со сторонниками Порошенко выстроилась на подъезде к терминалу

Среди встречающих Порошенко заметили главу партии "Голос" Киру Рудик

Среди встречающих Порошенко заметили главу партии "Голос" Киру Рудик

Полиция и нацгвардейцы тоже ждут прилета Порошенко

Полиция и нацгвардейцы тоже ждут прилета Порошенко

Как ранее сообщали Власти:

  • Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

  • Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

  • Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

  • В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

  • По информации из Офиса президента, Петра Порошенко не будут задерживать по прилету, поскольку в соответствующем решении Печерского суда есть ряд слабых процессуальных моментов, которые могут развалить все дело.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Петр Порошенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.01.2022 06:46
Порошенко с соратниками прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Украину
ТОР
16.01.2022 16:53
У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина
ТОР
14.01.2022 16:32
Суд по мере пресечения Порошенко состоится через два часа после его прилета в Украину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В ГБР рассказали, что хотели от Порошенко в аэропорту

10:24 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

На Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом

07:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

16:53 Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

10:15 Мир

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

13:50 Украина

Новости | NetGameSlots.com