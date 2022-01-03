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Главная » Мир » Политика
10:50 17 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Может стать атомной бомбой: в Германии высказались против отключения России от SWIFT

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предостерег от отключения России от международной банковской платежной системы SWIFT.

Фридрих Мерц призывает не трогать SWIFT.

Об этом сказал в комментарии dpa.

По его словам, отключение SWIFT может стать «атомной бомбой для рынков капитала, а также для товаров и услуг».

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Он опасается серьезных последствий не только для европейско-российской торговли, но и для мировой торговли. По его словам, это «сломает хребет международному платежному трафику».

«Это ударит по России, но мы нанесем значительный ущерб самим себе», – предупредил Мерц.

Заявление политика прозвучало накануне визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину и Россию. 17 января в Киеве она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день в Москве глава германского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Власти писали, что в США группа сенаторов во главе с председатель комитета по международным отношениям Робертом Менендесом подготовила проект новых санкций против России в случае вторжения в Украину. Проект предусматривает, в том числе, ограничение в России платежной системы SWIFT.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Германия, SWIFT
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