В Черновцах в многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавшие

В многоэтажке расположенной в центре Черновцов произошел взрыв газа.

рывом были повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезд



Об этом сообщает «Молодий Буковель». ЧП произошло 16 января вечером, около 19 часов.

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В одной из многоэтажек Черновцов на улице Шептицкого произошла детонация газа. Взрыв произошел на третьем этаже многоэтажного здания.

В результате ЧП прострадал один человек — женщина 1948 года с ожогами госпитализирована в местную больницу.

Взрывом были повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезд.

На месте происшествия работали спасательные службы и правоохранители. Жильцы дома были эвакуированы.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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