В Черновцах в многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавшие
В многоэтажке расположенной в центре Черновцов произошел взрыв газа.
Об этом сообщает «Молодий Буковель». ЧП произошло 16 января вечером, около 19 часов.
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В одной из многоэтажек Черновцов на улице Шептицкого произошла детонация газа. Взрыв произошел на третьем этаже многоэтажного здания.
В результате ЧП прострадал один человек — женщина 1948 года с ожогами госпитализирована в местную больницу.
Взрывом были повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезд.
На месте происшествия работали спасательные службы и правоохранители. Жильцы дома были эвакуированы.
Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом.