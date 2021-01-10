НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:45 17 Января 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В Черновцах в многоэтажке прогремел взрыв: есть пострадавшие

В многоэтажке расположенной в центре Черновцов произошел взрыв газа.

рывом были повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезд

Об этом сообщает «Молодий Буковель». ЧП произошло 16 января вечером, около 19 часов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В одной из многоэтажек Черновцов на улице Шептицкого произошла детонация газа. Взрыв произошел на третьем этаже многоэтажного здания.

В результате ЧП прострадал один человек — женщина 1948 года с ожогами госпитализирована в местную больницу.

Взрывом были повреждены окна двух смежных квартир и двери в подъезд.

Фото из квартиры, в которой произошла детонация газа

На месте происшествия работали спасательные службы и правоохранители. Жильцы дома были эвакуированы.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, газ, черновцы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.01.2021 12:00
Названы сроки возобновления газоснабжения в Лубнах
ТОР
15.09.2020 16:30
Названа причина взрыва газопровода под Киевом
ТОР
09.09.2020 14:30
В Киеве взорвалась цистерна с газом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В ГБР рассказали, что хотели от Порошенко в аэропорту

10:24 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

На Полтавщине вспыхнула АЗС: микроавтобус влетел в емкость с газом

07:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

16:53 Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

10:15 Мир

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

В Украине из-за непогоды обесточено более 1400 населенных пунктов

13:50 Украина

Новости | NetGameSlots.com