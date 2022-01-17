Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

Россия может напасть на Украину в ближайшие дни, поскольку ни одно из ультимативных требований Кремля во время переговоров с США и НАТО выполнено не было.

Павел Солох не исключил нападения России на Украину на днях



Об этом заявил PAP глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Он также напомнил, что переговоры с Россией ведутся в разных форматах.

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По мнению Солоха, требования, которые выдвигает Москва, угрожая войском на украинской границе, являются очень радикальными и наглыми.

Глава бюро нацбезопасности Польши также отметил, что ситуация может развиваться в самых разных направлениях.

“Пожалуй, масштабное вторжение с оккупацией всей Украины кажется маловероятной, но и этого исключать нельзя”, – сказал Солох.

По его мнению, Кремль стоит перед дилеммой – если Запад не поддастся на требования Путина, возможно, ему придется что-то сделать для собственного общества. Тогда не исключена агрессия.

Как сообщали Власти, в Кремле объяснили, что Россия разместила свои войска у границы с Украиной в качестве меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к рубежам РФ.

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Тэги: Украина, Россия, Россия - страна агрессор