Готова ли Украина отказаться от Рождества? Проблема мигрантов в стране усугубляется

Киевские храмы осквернили символами радикальных исламистов, люди вышли на протест.

«Остановим нашествие мигрантов! Это наша земля! Не дадим осквернять наши церкви, занимать наши дома, отбирать наши рабочие места!» – листовку с такими лозунгами раздавали активисты в Киеве. Мы привыкли думать о мигрантах и беженцах как о европейской проблеме, но ведь Україна — це Європа, и раз мы выбрали западный курс, то и западные «негаразди» тоже начинают просачиваться к нам через границу.

«КТО ИХ СЮДА ПУСТИЛ?»

Киевляне, раздающие листовки, объясняют, что вышли на улицы из-за недавнего случая вандализма: два храма в столице ночью изрисовали символами, похожими на эмблему движения «Братья-мусульмане»: зелёный фон, два скрещённых меча. В одном случае символы нанесли на стену, в другом — на забор.

«Ну, я не то чтобы прямо воцерковлённый, – пожимает плечами один из активистов с листовками, который отказался представиться нашему корреспонденту. – Но знаете, иногда хожу в храмы по праздникам, свечку поставить. И видеть такое перед Крещением — ну, не очень. Может, это те мигранты, с польской границы? В Европу не попали, прибежали к нам и начали тут вытворять! Кто их сюда пустил?».

«Не надо нам тут этих беженцев! Не нужно строить центры всякие в Яготине и вот это вот всё! Мы против! Пусть едут домой!» – поддерживает нашу беседу прохожая киевлянка.

Если эти символы действительно оставили на храмах последователи «братьев-мусульман», то хорошего мало. Эта организация объединяет радикальных исламистов (салафитов, ваххабитов) и своей целью называет возвращение к истокам ислама и создание всемирного исламского государства — халифата, где все будут жить по законам шариата. Выступают против иудеев и христиан.

Представляете украинский халифат? Никакого украинского сала, никакой горилки, а красивые косы украинкам придётся прятать под паранджой. Это (пока) шутка, конечно, а теперь давайте поговорим серьёзно.

МУСУЛЬМАНЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ?

«Братья-мусульмане» запрещены во многих странах мира, прежде всего, в традиционно мусульманских: в Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Египте, Бахрейне, Таджикистане.

Однако в Украине, как и во многих странах Европы, их деятельность не ограничена никак, что позволяет исламистам чувствовать себя комфортно и активно вербовать новых сторонников. Правда, «братья» предпочитают маскироваться под другие организации, которые в медийном поле не ассоциируются с госпереворотами и терактами.

Так, СМИ называют украинским филиалом «братьев-мусульман» ассоциацию «Альраид». Организация серьёзная, основана в 1997 году. Головной офис — в Киеве, в регионах Украины действуют семь филиалов. В 2016 году «Альраид» возглавил Сейран Арифов — беженец из Крыма, магистр шариатских наук. Он активно лоббирует в высоких кабинетах интересы мигрантов, и в 2020 году он вошёл в состав Координационного совета по вопросам защиты прав мигрантов, который создали по указу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кстати, из оккупированного Крыма в другие регионы Украины с 2014 года активно сбегают представители ещё одной организации – «Хизб-ут Тахрир Аль-Ислами». Страна-агрессор запретила её деятельность и сажает участников этого движения лет на 10 в тюрьму, так что все предусмотрительные «хизбы» быстро собрали чемоданы после аннексии и перебрались кто в Киев, кто во Львов, кто в Одессу. Интересно, что и «Хизб-ут Тахрир», и «Братья-мусульмане» видят своей целью создание исламского халифата — желательно во всём мире. Так что они вполне могут объединиться в Украине в серьёзную общественно-политическую силу, особенно если получат подпитку активными отчаявшимися мигрантами извне.

ИНИЦИАТИВНАЯ УКРАИНА

А подпитку эту могут организовать наши власти. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ещё в прошлом году заявлял о готовности принять 5000 афганских беженцев и содержать их за счёт государственного бюджета Украины.

«ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это означает, что они пойдут через Украину в Белоруссию и в РФ, и мы к этому уже готовимся. Эта проблема вполне осознана руководством страны, мы готовимся к этому соответственно, и первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев», – говорил Арестович.

Европа только рада такой инициативности. Германия — страна, уже пострадавшая от беженцев немало, – сразу предложила создать в Украине фильтрационный лагерь. В частности, отправить к нам тех беженцев, которые «зависли» на польско-белорусской границе. С таким предложением независимо друг от друга выступили в эфире разных СМИ представители двух крупнейших немецких партий – пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид и генеральный секретарь ХДС Пауль Зиемяк.

А наши депутаты и рады подобным предложениям. Вдруг европейцы денег дадут?

«Нужно изучить вопрос, на каких условиях предлагают Украине принять участие. Если Европа предоставит деньги, финансы для того, чтобы создать лагерь, чтобы облегчить ситуацию и разрулить ее, чтобы не было дипломатического, политического и другого скандалов, ну почему нет? Это нужно рассматривать, мы же всегда говорим, что хотим быть частью Европы, почему мы не хотим сотрудничать?», – заявила в эфире одного из телеканалов нардеп Виктория Гриб.

Народная избранница не упоминает о том, что в Европе беженцы создают собственные кварталы и не хотят интегрироваться в просвещённое западное общество, а ещё – протестуют против широкого празднования Рождества, потому что это оскорбляет их религиозные чувства. Так, несколько лет назад в датском городке Коккедаль (пригород столичного Копенгагена) мигранты запретили все рождественские торжества — фейерверки, новогоднюю ёлку, ярмарки. А всё потому, что в местном муниципалитете большинство получили натурализованные мигранты.

В Украине лет через 5-10 может случиться то же самое: наша страна — в лидерах по смертности в Европе, а вот с рождаемостью всё намного хуже: она упала на 40%. Нация не воспроизводится. Да ещё и бегут украинцы на заработки в соседние страны и остаются там.

В итоге нас становится всё меньше. Но свято место, как известно, пусто не бывает: в стране зарегистрировано около 1 миллиона иностранцев — и это только те, кто находятся в стране легально. В Госпогранслужбе подчёркивают, что после перекрытия границ из-за пандемии коронавируса всё больше мигрантов стали оставаться в Украине, убедившись, что здесь тоже можно жить и работать. А размножаются гости с Ближнего Востока гораздо активнее украинцев, все семьи — многодетные. И это не всё: в телеграм-каналах уже разносят кулуарные слухи о 20 тысячах мигрантов, которые приедут в Украину по соглашению с ЕС. Существующие центры не способны вместить такое количество беженцев, так что в Минюсте раздумывали над перепрофилированием тюрем.

Ну что, украинцы, готовы отказаться от Рождества?

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