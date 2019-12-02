В Одессе подпольная криптоферма воровала электричество у железной дороги

В Одессе ликвидировали подпольную ферму для майнинга криптовалют.

Правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц



Об том сообщает пресс-служба СБУ.

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В Одессе группа злоумышленников организовала ферму для майнинга криптовалют, которая была незаконна подключена к государственной электросети в районе железной дороги.

Отмечается, что это могло привести не только к значительным убыткам государства из-за незаконного использования электричества, но и к чрезвычайным ситуациям связанным с железнодорожными перевозками.

Причастными к созданию нелегальной майнинг фермы оказались двое местных жителей. Оборудование для майнинга криптовалют располагалась в арендованном складском помещении на территории города.

Для легализации прибыли, злоумышленники конвертировали заработанные средства в иностранную валюты и затем выводили ее за границей через третьих лиц.

Остальную криптовалюту злоумышленники хранили в электронных кошельках.

Правоохранители провели обыски в помещении фермы и в домах подозреваемых, где было обнаружено:

более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют;

средства связи и документы свидетельствующее о незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Как ранее сообщали Власти, минцифры анонсировали легализацию расчетов криптовалютой.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Одесса, СБУ, криптовалюты, майнинг-ферма