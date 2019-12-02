НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:57 17 Января 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Одессе подпольная криптоферма воровала электричество у железной дороги

В Одессе ликвидировали подпольную ферму для майнинга криптовалют.

Правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц

Об том сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Одессе группа злоумышленников организовала ферму для майнинга криптовалют, которая была незаконна подключена к государственной электросети в районе железной дороги.

Отмечается, что это могло привести не только к значительным убыткам государства из-за незаконного использования электричества, но и к чрезвычайным ситуациям связанным с железнодорожными перевозками.

Причастными к созданию нелегальной майнинг фермы оказались двое местных жителей. Оборудование для майнинга криптовалют располагалась в арендованном складском помещении на территории города.

Для легализации прибыли, злоумышленники конвертировали заработанные средства в иностранную валюты и затем выводили ее за границей через третьих лиц.

Остальную криптовалюту злоумышленники хранили в электронных кошельках.

Правоохранители провели обыски в помещении фермы и в домах подозреваемых, где было обнаружено:

  • более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют;
  • средства связи и документы свидетельствующее о незаконной деятельности.

Найденное на складе оборудование для майнинга криптовалют

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Как ранее сообщали Власти, минцифры анонсировали легализацию расчетов криптовалютой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Одесса, СБУ, криптовалюты, майнинг-ферма
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.12.2019 13:20
СБУ проводит обыски в одесском аэропорту
ТОР
22.11.2019 16:14
ГБР, СБУ и ГПУ проводят обыски в мэрии Одессы
ТОР
22.04.2019 16:29
СБУ в Одессе перехватила 12-килограммовую партию кокаина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

У Зеленского передумали арестовывать Порошенко: в чем причина

16:53 Украина

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

Новости | NetGameSlots.com