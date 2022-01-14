Кибератака на Украину продолжилась: взломаны сайты суда в Киеве и Prozorro

Хакеры атаковали сайт Шевченковского суда в Киеве и форум системы Prozorro.

Хакеры снова атаковали украинские сайты



О проблемах с сайтом и электронной почтой Шевченковский суд сообщил в Facebook. Речь идет о проблемах с доступом к электронной почте суда, официальному веб-сайту на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр судебных решений).

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В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, Госслужба спецсвязи в Facebook сообщила о проблемах с Prozorro Infobox.

«Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января”, – сказано в сообщении.

Также отмечено, что страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума.

Как сообщали Власти, в ночь на пятницу, 14 января, неизвестные хакеры атаковали ряд украинских правительственных сайтов.

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