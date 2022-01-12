Прощай волшебство: в Киеве разбирают главную новогоднюю елку. Фото
В столице преступили к демонтажу главной елки Украины, а также праздничных локаций расположенных рядом с ней.
Об этом сообщает «Gazeta.ua».
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В понедельник, 17 января в Киеве коммунальщики приступили к демонтажу главной новогодней елки Украины, которая расположена на Софийской площади.
Новогоднее дерево было украшено более десятью тысячами новогодних украшений — игрушками красного и золотого цвета.
Рабочие разбирают конструкцию, снимают декорации и гирлянды, упаковывая их обратно в большие ящики.
Кроме елки, коммунальщики демонтируют и праздничные локации, которые были расположены также на Софийской площади. В целом локация была посвящена рождению Иисуса Христа. Вокруг елки можно было увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
Среди локаций также было множество фудкортов, фотозон и даже каток для катания на коньках. Всем этим жители и гости столицы могли пользоваться до сегодняшнего дня.
Как ранее сообщали Власти, главную елку страны вместе с праздничной локацией собираются демонтировать уже на следующей неделе.