Прощай волшебство: в Киеве разбирают главную новогоднюю елку. Фото

В столице преступили к демонтажу главной елки Украины, а также праздничных локаций расположенных рядом с ней.

Новогоднее дерево было украшено более десятью тысячами новогодних украшений



Об этом сообщает «Gazeta.ua».

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В понедельник, 17 января в Киеве коммунальщики приступили к демонтажу главной новогодней елки Украины, которая расположена на Софийской площади.

Новогоднее дерево было украшено более десятью тысячами новогодних украшений — игрушками красного и золотого цвета.

Рабочие разбирают конструкцию, снимают декорации и гирлянды, упаковывая их обратно в большие ящики.

Кроме елки, коммунальщики демонтируют и праздничные локации, которые были расположены также на Софийской площади. В целом локация была посвящена рождению Иисуса Христа. Вокруг елки можно было увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Среди локаций также было множество фудкортов, фотозон и даже каток для катания на коньках. Всем этим жители и гости столицы могли пользоваться до сегодняшнего дня.

Как ранее сообщали Власти, главную елку страны вместе с праздничной локацией собираются демонтировать уже на следующей неделе.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, елка, демонтаж