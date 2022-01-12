НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:24 17 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Прощай волшебство: в Киеве разбирают главную новогоднюю елку. Фото

В столице преступили к демонтажу главной елки Украины, а также праздничных локаций расположенных рядом с ней.

Новогоднее дерево было украшено более десятью тысячами новогодних украшений

Об этом сообщает «Gazeta.ua».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В понедельник, 17 января в Киеве коммунальщики приступили к демонтажу главной новогодней елки Украины, которая расположена на Софийской площади.

Новогоднее дерево было украшено более десятью тысячами новогодних украшений — игрушками красного и золотого цвета.

Рабочие разбирают конструкцию, снимают декорации и гирлянды, упаковывая их обратно в большие ящики.

Рабочие собирают украшения

Кроме елки, коммунальщики демонтируют и праздничные локации, которые были расположены также на Софийской площади. В целом локация была посвящена рождению Иисуса Христа. Вокруг елки можно было увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Демонтаж украшений на Софийской площади

Среди локаций также было множество фудкортов, фотозон и даже каток для катания на коньках. Всем этим жители и гости столицы могли пользоваться до сегодняшнего дня.

Как ранее сообщали Власти, главную елку страны вместе с праздничной локацией собираются демонтировать уже на следующей неделе.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, елка, демонтаж
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.01.2022 14:53
Когда уберут главную елку в Киеве: названа дата
ТОР
23.12.2021 16:33
На Центральном вокзале Киева “украли” Новый год: полиция ищет злоумышленников
ТОР
11.03.2020 12:45
Укрзализныця пообещала демонтировать все МАФы на центральном вокзале Киева
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46  Украина

Порошенко числится в розыске МВД с декабря 2021 года

18:48  Украина

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – СМИ

18:44  Мир

Из-за “Омикрона” у одного человека в Пекине заблокировали офисное здание с сотрудниками

18:27  Мир

Харьковчанин попросил НАТО разместить военную базу на его земельном участке

18:27  Украина

В Днепре подростки пытались изнасиловать 12-летнюю: родители попросили полицию не вмешиваться

17:34  Украина

Прощай волшебство: в Киеве разбирают главную новогоднюю елку. Фото

17:24  Украина

Прокуроры потребовали в суде арестовать Порошенко с залогом в 1 млрд гривен

16:56  Украина

В Крыму на трассе сгорел российский БТР. Видео

16:56  Украина

Ковидную тысячу хотят раздать детям от 12 лет: можно потратить на внешкольное образование

16:49  Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44  Украина

В Одессе подпольная криптоферма воровала электричество у железной дороги

15:57  Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42  Мир

Россия анонсировала новые контакты с США и НАТО по поводу своего ультиматума

15:25  Мир

Кибератака на Украину продолжилась: взломаны сайты суда в Киеве и Prozorro

15:08  Украина

Лукашенко подарил журналистам свитшоты с задницей своей собаки

15:00  Мир

В Киеве зафиксировали рекорд скорости ветра

14:13  Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

Японию накрыли цунами после мощного извержения подводного вулкана

15:18 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Видно из космоса: в Тихом океане проснулся подводный вулкан. Видео

21:16 Мир

Новости | NetGameSlots.com