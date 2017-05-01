Харьковчанин попросил НАТО разместить военную базу на его земельном участке
Житель Харьковской области написал заявление на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга с просьбой разместить на его участке военную базу Альянса.
Заявление было опубликовано в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».
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Житель Харьковской области некий Олег Марченко написал заявление на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором было предложено разместить на его земельном участке базу НАТО.
В заявлении мужчины, датированным 10 января указано, что предлагаемый земельный участок находится в одном из сел Харьковской области.
«Я, Марченко Олег Викторович, гражданин Украины, хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности земельный участок площадью 8,13 га, который находится по адресу: Харьковская область, с. ****** ****, для размещения на нем военной базы Альянса», — указано в тексте документа.
После публикации заявления в СМИ, жители Харьковской области в шутку также массово начали предлагать отдать и свои земельные участки для строительства военных баз НАТО.
Как ранее сообщали Власти, еще в июне 2021 года Путин открыто заявлял, что опасается вступления Украины в НАТО, так как время подлета ракет из Харьковской области до Москвы составит всего 7-10 минут.