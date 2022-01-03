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22:45 17 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) разрабатывает космический корабль с ядерным двигателем.

DRACO - космический корабль с ядерной установкой.

Об этом пишет Space News.

Майкл Лихи, руководитель одного из подразделений DARPA, считает, что новая технология даст американским военным преимущество перед врагом, сделав спутники более маневренными и менее уязвимыми для атак.

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Лихи выступил 14 января на онлайн-конференции, посвященной использованию ядерной энергии в американских военных спутниках.

Он призвал Пентагон увеличить финансирование новой технологии, отметив недостаточную маневренность американских спутников, работающих  на химическом топливе, в то время, как китайские «будут оснащены аппаратами с ядерными и электрическими силовыми установками, способными быстро менять орбиты для выполнения оборонительных и атакующих действий».

В прошлом году DARPA объявило, что инвестирует около 30 млн долларов в проект под названием «Демонстрационная ракета для быстрых окололунных операций» (DRACO). Это космический корабль с ядерной установкой. В случае успеха проект может открыть путь к разработке ядерных установок для военных спутников.

Ядерные реакторы могут годами работать в космосе без дозаправки, что делает эту технологию перспективной для исследования дальнего космоса. Но США несколько десятилетий назад отказались от попыток использовать ядерные двигатели для спутников на околоземной орбите из-за опасений, что  радиоактивные материалы могут попасть в атмосферу.

Ранее Власти писали, что в Китае опубликовали проект космической программы на 2017-2045 годы. Она предусматривает, в частности, создание многоразового корабля, работающего на ядерном топливе.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Пентагон, ракеты, ядерная установка
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