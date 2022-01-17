НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
21:12 17 Января 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

В кого мы превратились? Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера ТКГ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович уволился с обеих должностей.

Арестович раскритиковал Зеленского

Об своем решении  он объявил в эфире 4 канала. Арестович уточнил, что принял решение по личным причинам.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Перед этим он раскритиковал политику власти, заявив, что она «забюрократизировалась», и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?» – сказал Арестович.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Алексей Арестович
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.01.2022 21:04
За время пандемии 10 самых богатых людей планеты удвоили свое состояние
ТОР
17.01.2022 19:46
Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую
ТОР
17.01.2022 18:48
Порошенко числится в розыске МВД с декабря 2021 года
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

15:42 Мир

Россия может атаковать Украину на днях, – глава Бюро нацбезопасности Польши

13:16 Мир

НАТО перебросит из Мексики в Украину вертолеты Ми-17

12:35 Мир

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными

17:32 Мир

Водитель внедорожника избил человека за замечание о парковке: его арестовали на два месяца

14:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com