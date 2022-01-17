В кого мы превратились? Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера ТКГ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович уволился с обеих должностей.

Арестович раскритиковал Зеленского



Об своем решении он объявил в эфире 4 канала. Арестович уточнил, что принял решение по личным причинам.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Перед этим он раскритиковал политику власти, заявив, что она «забюрократизировалась», и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?» – сказал Арестович.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Алексей Арестович