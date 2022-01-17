3D-принтер распечатал филе лосося, не причинив вреда ни одной рыбе

При этом в нем нет ртути и микропластика, которые встречаются в морской рыбе.

Напечатанное на 3D-принтере растительное филе лосося. Вариант подачи.



Израильский стартап Plantish в сфере пищевых технологий, поставил перед собой задачу спасать красную рыбу от исчезновения, сделав ее промысловую добычу неактуальной.

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Так, компания представила новое филе лосося на растительной основе, которое имитирует текстуру, вкус, внешний вид и структуру настоящего лосося.

Веганское блюдо приготовлено из смеси белков бобовых, масла водорослей и других связующих веществ, которые обеспечивают пищу омега-3, омега-6, витаминами группы В и белком, но без ртути, гормонов и микропластика, которые содержатся в морской рыбе.

Plantish недавно заключила партнерское соглашение с шеф-поваром Michelin Хосе Андресом, чтобы в конце этого года подавать филе лосося на растительной основе в некоторых ресторанах, а в 2024 году он выйдет на продуктовый рынок.

«Наша цель — стать ведущим мировым брендом морепродуктов, не причинив вреда ни одной рыбе», — заявил гендиректор Plantish Офек Рон.

Ранее Власти писали, что золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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