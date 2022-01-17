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09:22 18 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шквальный ветер срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся ураган

Сильный ветер пронесся по Украине, посрывал крыши, повалил деревья и оставит без света сотни населенных пунктов.

По Украине пронесся ураган

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС 18 января. По информации спасателей, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях.

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В частности нет электричества в следующих областях:

  • Киевская – 93 населенных пункта,

  • Житомирская – 68,

  • Тернопольская – 57,

  • Черниговская – 42,

  • Львовская – 31,

  • Хмельницкая – 29,

  • Черновицкая – 18,

  • Кировоградская – 6,

  • Закарпатская – 3,

  • Волынская – 2.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Ивано-Франковской области в с. Загайполь шквальный ветер сорвал крышу дома культуры на площади 30 м2.

В Черновицкой области пострадали крыши жилого дома на площади 60 м2 и торгово-офисного здания на площади 150 м2. Повреждена крыша общеобразовательной школы на площади 30 м2 в с. Валя Кузьмина. Также на территории области упало три дерева, их распилили и убрали.

Всего же за сутки подразделениям ГСЧС пришлось убирать 21 поваленное дерево и отбуксировать несколько автомобилей.

Как сообщали Власти, в Борисполе сильный ветер снес крышу со здания коммунального предприятия «ЖРЕУ», ее обломки повредили три припаркованных рядом автомобиля.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: погода, ураган, ГСЧС
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