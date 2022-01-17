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10:40 18 Января 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Невакцинированного Джоковича могут не пустить еще на один престижный турнир

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, 17 января, что Новаку Джоковичу придется соблюдать санитарные правила, чтобы участвовать в Madrid Open.

Сейчас власти Испании расследуют легальность въезда Джоковича в страну в конце декабря.

Об этом сообщает CNN.

Санчес заявил, что  «уважает решение правительства Австралии» депортировать Джоковича.

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«Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, и никто не может быть выше правил», — сказал премьер-министр.

В Испании требуют от въезжающих в страну, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия, либо имели справку о выздоровлении.

Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях могут быть введены дополнительные меры безопасности – например, ежедневное тестирование во время турнира.

Отметим, что Madrid Open стартует в конце апреля.

Сейчас власти Испании расследуют легальность въезда Джоковича в страну в конце декабря. В Испании теннисист проводил завершающий этап подготовки к новому сезону.

Как писали Власти, первую ракетку мира Новака Джоковича не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open. По решению властей он был выслан из страны.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Испания, теннис, Новак Джокович
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