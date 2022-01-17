Невакцинированного Джоковича могут не пустить еще на один престижный турнир
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в понедельник, 17 января, что Новаку Джоковичу придется соблюдать санитарные правила, чтобы участвовать в Madrid Open.
Об этом сообщает CNN.
Санчес заявил, что «уважает решение правительства Австралии» депортировать Джоковича.
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«Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, и никто не может быть выше правил», — сказал премьер-министр.
В Испании требуют от въезжающих в страну, чтобы они либо были полностью вакцинированы, либо имели отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия, либо имели справку о выздоровлении.
Как сообщил CNN другой испанский чиновник, на международных спортивных соревнованиях могут быть введены дополнительные меры безопасности – например, ежедневное тестирование во время турнира.
Отметим, что Madrid Open стартует в конце апреля.
Сейчас власти Испании расследуют легальность въезда Джоковича в страну в конце декабря. В Испании теннисист проводил завершающий этап подготовки к новому сезону.
Как писали Власти, первую ракетку мира Новака Джоковича не пустили на престижный теннисный турнир Australian Open. По решению властей он был выслан из страны.