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12:52 18 Января 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

На Харьковщине столкнулись два рейсовых автобуса с пассажирами: есть пострадавшие

В Харьковской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов, в результате которого пострадали несколько пассажиров.

В Харьковской области столкнулись автобусы

Об этом сообщила полиция Харьковской области. Инцидент произошел в Чугуевском районе вблизи с. Терновое.

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По информации правоохранителей, пострадало шесть человек. Трех из них доставили в больницу, еще трое от госпитализации отказались.

“На место аварии выехала следственно-оперативная группа Чугуевского РУП. Все обстоятельства ДТП устанавливаются”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей и трактора.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, дтп
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