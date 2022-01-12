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12:52 18 Января 2022 5 Комментарии
На Харьковщине столкнулись два рейсовых автобуса с пассажирами: есть пострадавшие
В Харьковской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов, в результате которого пострадали несколько пассажиров.
В Харьковской области столкнулись автобусы
Об этом сообщила полиция Харьковской области. Инцидент произошел в Чугуевском районе вблизи с. Терновое.
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По информации правоохранителей, пострадало шесть человек. Трех из них доставили в больницу, еще трое от госпитализации отказались.
“На место аварии выехала следственно-оперативная группа Чугуевского РУП. Все обстоятельства ДТП устанавливаются”, – сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей и трактора.
Тэги: Харьков, дтп
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