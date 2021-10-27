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14:06 18 Января 2022 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

Эрдоган оценил возможность вторжения России в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вторжение России в Украину не реалистичным сценарием.

Эрдоган назвал нереалистичной возможеость вторжения России в Украину

Об этом сообщила газета Daily Sabah. Он также подчеркнул, что регион не сможет принять еще одну войну.

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«Я не рассматриваю вторжение России в Украину как реалистичный подход. Потому что Украина не обычная страна. Украина – мощная страна. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», — сказал он.

Эрдоган также подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным.

Будучи одним из немногих членов НАТО с хорошими политическими, экономическими и военными отношениями с Россией, Турция сохраняет свой нейтралитет и придерживается прагматичного подхода после эскалации напряженности в прошлом году.

Она также поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против незаконной аннексии Крыма.

Как ранее сообщали Власти, Турция выражала заинтересованность в посредничестве урегулирования конфликта между РФ и Украиной, однако в Кремле инициативу Эрдогана не приняли, указав на то, что Москва не является стороной конфликта.

Уже после этого президент Турции вновь выразил желание быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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