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Главная » Украина » Общество
14:17 18 Января 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Киеве на Крещение освященную воду будут развозить в цистернах: где можно набрать

В Киеве на Крещение, 18 и 19 января, сотрудники “Киевводоканала” будут развозить в автоцистернах освященную питьевую воду.

Киевводоканал тщательно подготовил водовозки

Об этом сообщили на сайте предприятия.

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Отмечается, что каждая водовозка проходит санитарную обработку. Ее дезинфицируют хлором, затем промывают питьевой водой, отбирают пробы воды и отправляют на анализ.

И только после этого автоцистерны отправляют на освящение.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:

18 января:

  • С 10:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

19 января:

  • С 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;

  • С 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;

  • С 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;

  • С 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, крещение
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