В Киеве на Крещение освященную воду будут развозить в цистернах: где можно набрать
В Киеве на Крещение, 18 и 19 января, сотрудники “Киевводоканала” будут развозить в автоцистернах освященную питьевую воду.
Об этом сообщили на сайте предприятия.
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Отмечается, что каждая водовозка проходит санитарную обработку. Ее дезинфицируют хлором, затем промывают питьевой водой, отбирают пробы воды и отправляют на анализ.
И только после этого автоцистерны отправляют на освящение.
Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:
18 января:
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С 10:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
19 января:
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С 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;
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С 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;
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С 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
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С 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.