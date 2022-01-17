В Киеве на Крещение освященную воду будут развозить в цистернах: где можно набрать

В Киеве на Крещение, 18 и 19 января, сотрудники “Киевводоканала” будут развозить в автоцистернах освященную питьевую воду.

Киевводоканал тщательно подготовил водовозки



Об этом сообщили на сайте предприятия.

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Отмечается, что каждая водовозка проходит санитарную обработку. Ее дезинфицируют хлором, затем промывают питьевой водой, отбирают пробы воды и отправляют на анализ.

И только после этого автоцистерны отправляют на освящение.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по адресам:

18 января:

С 10:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

19 января:

С 8:00 до 10:00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;

С 10:00 до 15:00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;

С 13:00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;

С 9:00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, крещение