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Главная » Мир » Общество
15:47 18 Января 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Германия не закрывала небо британским самолетам с оружием Украине

Министерство обороны Германии опровергло информацию о закрытии воздушного пространства британских самолетов с оружием для Украину.

Германия отрицает закрытие неба для британских самолетов

Об этом сообщил в Twitter журналист BILD Юлиан Репке.

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«Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу», – процитировал он официальный ответ немецкого Минобороны.

Журналист также добавил, что поинтересовался, почему тогда Королевские ВВС сделали крюк вместо того, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем. Но ответа ему не дали.

Как сообщали Власти, два британских самолета 17 января доставили в Украину противотанковое оружие, но им пришлось облетать Германию.

Кроме того, 18 января из Великобритании в Киев прилетел еще один военно-транспортный самолет, и он тоже обошел воздушное пространство Германии.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Германия, Великобритания
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