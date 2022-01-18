Германия не закрывала небо британским самолетам с оружием Украине
Министерство обороны Германии опровергло информацию о закрытии воздушного пространства британских самолетов с оружием для Украину.
Об этом сообщил в Twitter журналист BILD Юлиан Репке.
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«Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу», – процитировал он официальный ответ немецкого Минобороны.
Журналист также добавил, что поинтересовался, почему тогда Королевские ВВС сделали крюк вместо того, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем. Но ответа ему не дали.
Как сообщали Власти, два британских самолета 17 января доставили в Украину противотанковое оружие, но им пришлось облетать Германию.
Кроме того, 18 января из Великобритании в Киев прилетел еще один военно-транспортный самолет, и он тоже обошел воздушное пространство Германии.