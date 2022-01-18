Два ближайших помощника Папы Римского заболели COVID-19
У кардинала Пьетро Паролина легкие симптомы, а у архиепископа Эдгара Пеньи Парры симптомов не было вообще.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.
Заболевшие иерархи самоизолировались в своих резиденциях в Ватикане, отмечает агентство.
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67-летний Пьетро Паролин, итальянец, является является госсекретарем. 61-летний Эдгар Пенья Парра, венесуэлец, его заместитель.
Они регулярно встречаются с понтификом, но не сообщается, когда происходили их последние встречи.
85-летний папа Франциск уже получил третью дозу вакцины.
Ранее Власти писали, что Ватикан потребовал от своих сотрудников пройти полную вакцинацию.