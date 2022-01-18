Два ближайших помощника Папы Римского заболели COVID-19

У кардинала Пьетро Паролина легкие симптомы, а у архиепископа Эдгара Пеньи Парры симптомов не было вообще.

Папа Франциск и кардинал Пьетро Паролин.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.

Заболевшие иерархи самоизолировались в своих резиденциях в Ватикане, отмечает агентство.

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67-летний Пьетро Паролин, итальянец, является является госсекретарем. 61-летний Эдгар Пенья Парра, венесуэлец, его заместитель.

Они регулярно встречаются с понтификом, но не сообщается, когда происходили их последние встречи.

85-летний папа Франциск уже получил третью дозу вакцины.

Ранее Власти писали, что Ватикан потребовал от своих сотрудников пройти полную вакцинацию.

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Тэги: папа римский Франциск, covid-19