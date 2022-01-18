НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
21:26 18 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Два ближайших помощника Папы Римского заболели COVID-19

У кардинала Пьетро Паролина легкие симптомы, а у архиепископа Эдгара Пеньи Парры симптомов не было вообще.

Папа Франциск и кардинал Пьетро Паролин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.

Заболевшие иерархи самоизолировались в своих резиденциях в Ватикане, отмечает агентство.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

67-летний Пьетро Паролин, итальянец, является является госсекретарем. 61-летний  Эдгар Пенья Парра, венесуэлец, его заместитель.

Они регулярно встречаются с понтификом, но не сообщается, когда происходили их последние встречи.

85-летний папа Франциск уже получил третью дозу вакцины.

Ранее Власти писали, что Ватикан потребовал от своих сотрудников пройти полную вакцинацию.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: папа римский Франциск, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.01.2022 17:02
“Омикрон” у ворот: Минздрав призвал украинцев приготовиться к новой вспышке
ТОР
18.01.2022 11:28
В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением

13:14 Мир

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Сотни сторонников, полиция и Нацгвардия: в “Жулянах” ждут прибытия самолета с Порошенко

09:03 Украина

Золотые рыбки гораздо умнее, чем мы привыкли думать. Видео

01:58 Мир

Новости | NetGameSlots.com