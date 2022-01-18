НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:40 19 Января 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

В Казахстане отменили чрезвычайное положение: в Алматы оставили “красный” уровень угрозы

В Казахстане с полуночи 19 января прекратил действовать режим чрезвычайного положения в регионах, где его не отменили до этого.

В некоторых регионах остались блокпосты и круглосуточное патрулирование

Об этом сообщило KazTAG. Соответствующее решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», – сказано в сообщении

Ранее Токаев досрочно отменил ЧП в остальных регионах.

Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

В то же время, по информации Хабар24, а Алматы и еще двух областях – Алматинской и Жамбылской – сохраняется «красный» уровень террористической опасности.

Это значит, что продолжится круглосуточное патрулирование, будут действовать и блокпосты. Также при критическом «красном» уровне правоохранителям разрешается производить досмотр граждан и транспортных средств. Запрещено проводить шествия и митинги.

Как сообщали Власти, официальный Казахстан 6 января обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.

13 января в Казахстане начался вывод миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Казахстан
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.01.2022 13:14
Я пенсионер на отдыхе: Назарбаев впервые с начала протестов выступил с заявлением
ТОР
17.01.2022 15:42
Назарбаев лежит в коме или уже умер, – экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана
ТОР
16.01.2022 17:32
Из Казахстана вылетели 19 самолетов с российскими военными
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России во время учений танк снес электроопору: без света остались шесть населенных пунктов

08:02 Мир

Российский самолет неожиданно пролетел над штабом ВВС Финляндии

21:03 Мир

Захватили сельскую школу: в “ДНР” заявили о вооруженных людях без опознавательных знаков

17:53 Украина

В Минздраве назвали самые характерные симптомы “Омикрона”

11:28 Украина

Жена Зеленского с детьми и родителями отдыхает на Сейшелах

10:22 Украина

В МИД РФ прокомментировали информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

09:48 Мир

В Африке ученые нашли “социальную сеть”, которой 50 тысяч лет

23:39 Мир

Даст преимущество над врагом: Пентагон отправит в космос корабль с ядерным двигателем

22:45 Мир

Судье по делу Порошенко стало плохо: в суд вызвали скорую

19:46 Украина

Отголоски извержения вулкана в Тонга добрались до Украины

16:44 Украина

В Киеве масштабная ДТП с тремя автомобилями и трактором: есть пострадавшие

12:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com