В Казахстане отменили чрезвычайное положение: в Алматы оставили “красный” уровень угрозы
В Казахстане с полуночи 19 января прекратил действовать режим чрезвычайного положения в регионах, где его не отменили до этого.
Об этом сообщило KazTAG. Соответствующее решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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«С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», – сказано в сообщении
Ранее Токаев досрочно отменил ЧП в остальных регионах.
Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.
В то же время, по информации Хабар24, а Алматы и еще двух областях – Алматинской и Жамбылской – сохраняется «красный» уровень террористической опасности.
Это значит, что продолжится круглосуточное патрулирование, будут действовать и блокпосты. Также при критическом «красном» уровне правоохранителям разрешается производить досмотр граждан и транспортных средств. Запрещено проводить шествия и митинги.
Как сообщали Власти, официальный Казахстан 6 января обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».
Более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.
13 января в Казахстане начался вывод миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).