Госсекретарь США Блинкен прилетел в Украину
В Украину с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Фото опубликовала в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер.
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Борт американского госсекретаря приземлился утром в аэропорту «Борисполь».
Ханслер напомнила, что госсекретарь США и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться в Женеве в пятницу после встреч Блинкена в Киеве и Берлине.
Как сообщали Власти, госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе и встретится с президентом Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом.
Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где встретится со своими немецкими, британскими и французскими коллегами, чтобы обсудить возможный ответ на агрессивные российские военные действия России.