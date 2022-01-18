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Главная » Украина » Политика
10:03 19 Января 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Украину

В Украину с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкена встретили в Борисполе

Фото опубликовала в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер.

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Борт американского госсекретаря приземлился утром в аэропорту «Борисполь».

Ханслер напомнила, что госсекретарь США и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться в Женеве в пятницу после встреч Блинкена в Киеве и Берлине.

Самолет Блинкена приземлился в Борисполе

Самолет Блинкена приземлился в Борисполе

Как сообщали Власти, госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе и встретится с президентом Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом.

Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где встретится со своими немецкими, британскими и французскими коллегами, чтобы обсудить возможный ответ на агрессивные российские военные действия России.

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Тэги: Энтони Блинкен
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