Блинкен перед встречей с Зеленским высказался об отношениях США и России

Госсекретарь США отправился в Киев на фоне опасений по поводу десятков тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных вблизи украинских границ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает на брифинге в Государственного департамента в Вашингтоне.



Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира», – заявил во вторник, 18 января, высокопоставленный представитель Госдепа США.

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По его словам, президент России «имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, не основанные на враждебности».

Россия своими действиями дает понять, что готова менять границы соседнего государства силой и принимать решения вместо избранного народом президента, что может иметь сферы влияния и подчинять своей воле другие страны, сказал Блинкен в подкасте Save America.

«Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем ящик Пандоры – и это будет касаться не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы будем тоже так делать», – сказал госсекретарь США, добавив, что подобная политика приведет к хаосу и подрыву демократии.

В среду, 19 января, Блинкен встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее Власти писали, что Блинкен посетит Украину, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных переговоров между Москвой и Западом.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, Энтони Блинкен