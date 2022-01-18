В Украине уже пять “оранжевых” областей: одна на грани локдауна

В Украине по состоянию на 19 января уже пять областей имеют показатели “оранжевой” карантинной зоны, одна из которых близка к “красной”.

Ивано-Франковская область близка к "красной" зоне



Соответствующие данные опубликованы Министерством здравоохранения Украины.

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«Оранжевыми» сейчас являются Сумская, Ивано-Франковская, Ривненская, Черновицкая и Львовская области. Последняя перешла из «желтой» в «оранжевую» зону только сегодня.

В регионе превышена динамика уровня госпитализаций – 57,4% при разрешенном максиме 50%.

В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует «красной» зоне — 29,2% при норме до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – аж 92,9%, днем ранее было 72,2%, а 16 января – 54,3%.

Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 76,0 за нормы до 60 на 100 тыс. населения.

В Ривненской, Сумской и Черновицкой областях отмечаются критические показатели выявления новых случаев.

Остальные регионы Украины пока находятся в «желтой» зоне карантина.

Как сообщали Власти, 18 января в Украине резко ухудшились COVID-показатели, а «оранжевая» зона карантина распространилась на четыре области.

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Тэги: Ивано-Франковск, карантин, covid-19